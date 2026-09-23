Rezeki dan Karier Makin Lancar, 5 Shio Ini Disebut Beruntung di Usia 30-an

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap digunakan untuk menggambarkan berbagai karakter dan kecenderungan kehidupan seseorang. Penafsirannya dapat mencakup persoalan kepribadian, pekerjaan, hubungan, hingga keberuntungan.

Beberapa ramalan bahkan mengaitkan shio tertentu dengan peluang memperoleh kemapanan pada usia yang relatif muda. Karakter seperti kecerdasan, kemampuan beradaptasi, kedisiplinan, dan keberanian mengambil keputusan dianggap menjadi faktor yang mendukung keberhasilan mereka.

Namun, ramalan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan bukan kepastian mengenai masa depan finansial seseorang. Kondisi ekonomi tetap dipengaruhi oleh usaha, keterampilan, kesempatan, serta keputusan yang diambil masing-masing individu.

Dilansir dari Naurakom, berikut lima shio yang disebut memiliki karakter yang mendukung kehidupan sejahtera ketika memasuki usia 30-an.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang cerdas, gesit, dan mampu membaca keadaan dengan baik.

Mereka dipercaya memiliki kemampuan beradaptasi yang cepat ketika menghadapi perubahan. Sifat ulet juga membuat mereka tidak mudah menyerah saat menemui hambatan dalam pekerjaan maupun usaha.

Dalam urusan finansial, kemampuan mempertimbangkan berbagai pilihan dan mengambil keputusan secara tepat menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan Shio Tikus.

Karena itu, mereka disebut memiliki peluang untuk membangun karier atau bisnis sejak usia relatif muda, terutama ketika kemampuan tersebut diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang baik.

2. Shio Naga Shio Naga kerap digambarkan sebagai pribadi penuh energi, percaya diri, dan memiliki ambisi yang kuat.