Dompet Sering Kosong, 6 Tanggal Lahir Ini Bakal Punya Masalah Keuangan

JawaPos.com - Pernah merasa penghasilan cepat habis meski baru saja menerima gaji?

Dalam perspektif numerologi, kondisi tersebut dipercaya tidak selalu berkaitan dengan kebiasaan seseorang, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh energi yang dikaitkan dengan tanggal kelahiran.

Beberapa tanggal lahir diyakini memiliki kecenderungan menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan karena dianggap membawa energi yang kurang stabil, bersifat impulsif, atau terlalu mudah mengeluarkan uang untuk orang lain.

Akibatnya, mereka disarankan lebih bijak dan berhati-hati dalam mengatur pengeluaran.

Dikutip dari City Magazine, berikut enam tanggal lahir yang disebut kerap mengalami persoalan finansial menurut pandangan numerologi.

1. Tanggal 6

Orang dengan tanggal lahir ini jarang bermimpi realistis dan mengutamakan kesempurnaan.

Tak hanya itu, mereka terlalu cepat percaya, mudah menghabiskan uang, mengutamakan emosi daripada logika.

Jadi, mereka perlu belajar menolak bahkan kepada diri sendiri.