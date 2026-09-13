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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 13 September 2026 | 13.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Minggu, 13 September 2026: Kendalikan Ekspektasi dalam Cinta

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Minggu, 13 September 2026 membawa pesan tentang pentingnya mengatur harapan ketika berhubungan dengan orang lain.

Sifat Pisces yang emosional membuatnya mudah membayangkan bagaimana seseorang seharusnya memberikan perhatian, memahami perasaan, atau merespons kebutuhan dalam hubungan.

Namun, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan kasih sayang sehingga tidak semua hal akan berjalan sesuai dengan harapan Pisces.

Berikut ramalan asmara zodiak Pisces pada Minggu, 13 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Pisces yang sudah memiliki pasangan, jangan menjadikan ekspektasi sebagai satu-satunya ukuran untuk menentukan apakah hubungan berjalan dengan baik.

Pasangan mungkin memiliki cara yang berbeda ketika ingin menunjukkan perhatian.

Sebagian orang lebih mudah mengungkapkan perasaan melalui kata-kata, sementara yang lain justru menunjukkannya melalui tindakan sederhana.

Perbedaan tersebut tidak selalu berarti pasangan kurang peduli terhadap Pisces.

Editor: Novia Tri Astuti
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