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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 12 September 2026 | 23.08 WIB

Tak Suka Berbohong, 6 Shio Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Panjang

6 Shio yang Diprediksi Memiliki Banyak Rezeki Berkat Sifat Jujur - Image

6 Shio yang Diprediksi Memiliki Banyak Rezeki Berkat Sifat Jujur

JawaPos.com -- Dalam astrologi Tionghoa, shio kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang. Dari berbagai karakter tersebut, ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki sifat jujur, tulus, dan dapat dipercaya.

Kejujuran dianggap sebagai salah satu kualitas yang membuat seseorang mudah memperoleh kepercayaan. Dalam kepercayaan tradisional, sifat tersebut juga diyakini dapat membuka jalan menuju berbagai bentuk keberuntungan dan rezeki.

Lansiran dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang dikenal memiliki karakter jujur dan tulus sehingga dipercaya memiliki jalan rezeki yang penuh keberkahan.

1. Shio Ular Elemen Air

Ular kerap dikaitkan dengan karakter yang penuh perhitungan. Namun, dalam versi elemen air, shio ini dipercaya memiliki pembawaan yang lebih tenang, bijaksana, dan mengutamakan kejujuran.

Mereka cenderung menghindari konflik yang tidak perlu dan lebih memilih menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin. Sikap tersebut membuat orang lain mudah memberikan kepercayaan.

Dalam urusan rezeki, kepercayaan yang diperoleh dari lingkungan dipercaya dapat membuka kesempatan finansial yang sebelumnya tidak terpikirkan.

2. Shio Kuda Elemen Tanah

Pemilik Shio Kuda dengan elemen tanah dikenal sebagai pribadi yang berusaha memegang teguh perkataannya. Ketika sudah berjanji, mereka akan berupaya memenuhi ucapan tersebut meskipun harus menghadapi berbagai tantangan.

Konsistensi dalam menepati janji membuat mereka dianggap sebagai orang yang dapat diandalkan. Reputasi tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk mendapatkan kepercayaan dalam pekerjaan maupun bisnis.

Karena itu, keberuntungan yang datang kepada mereka tidak selalu berbentuk uang. Bisa juga berupa penghargaan, kesempatan baru, maupun tawaran yang membuka jalan menuju kesuksesan.

3. Shio Kambing Elemen Kayu

Shio Kambing dengan elemen kayu digambarkan sebagai sosok yang lembut, penuh empati, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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