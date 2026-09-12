Suka Membantu Tanpa Pamrih, 4 Shio Ini Disebut Punya Rezeki yang Mengalir Deras

ilustrasi shio. (Freepik)
JawaPos.com – Berbuat baik kepada orang lain sering kali dipercaya dapat menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Bahkan dalam sejumlah kepercayaan, kebaikan yang dilakukan dengan tulus diyakini dapat kembali kepada pelakunya dalam berbagai bentuk.
Hal tersebut juga kerap dikaitkan dengan karakter sejumlah shio. Ada beberapa shio yang dipercaya memiliki sifat ringan tangan, senang berbagi, dan tidak ragu membantu orang lain meski tidak selalu mendapatkan imbalan secara langsung.
Kebaikan tersebut diyakini dapat membuat mereka memiliki hubungan sosial yang luas serta memperoleh doa baik dari orang-orang yang pernah dibantu.
Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, berikut empat shio yang dikenal gemar menolong dan dipercaya memiliki peruntungan rezeki berkat kebaikan yang mereka lakukan.
Shio Naga kerap digambarkan sebagai sosok yang memiliki kepedulian tinggi terhadap orang di sekitarnya. Ketika melihat seseorang membutuhkan bantuan, mereka dipercaya mudah tergerak untuk turun tangan.
Bahkan, kesibukan pribadi tidak selalu membuat mereka mengabaikan orang lain. Dalam situasi tertentu, pemilik Shio Naga disebut bersedia menyisihkan waktu, tenaga, bahkan kepentingannya sendiri demi membantu.
Sikap tersebut membuat mereka dipercaya mendapatkan banyak simpati. Orang-orang yang pernah merasakan kebaikannya pun diyakini akan memberikan doa terbaik.
Dalam kepercayaan tertentu, doa tulus dari orang lain itulah yang kemudian dianggap menjadi salah satu jalan datangnya keberuntungan dan kelancaran rezeki.
Pemilik Shio Kambing dikenal memiliki hati yang lembut dan mudah berempati. Mereka disebut tidak terlalu perhitungan ketika melihat orang lain berada dalam kesulitan.
Bantuan yang diberikan tidak selalu dalam bentuk materi. Mereka juga dapat memberikan waktu, tenaga, perhatian, maupun dukungan kepada orang yang sedang membutuhkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022