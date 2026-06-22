Bakal Jadi Miliarder, 4 Shio Ini Diprediksi Rezekinya Mengalir Deras Tak Terbendung

Ilustrasi shio yang sebentar lagi jadi miliarder (freepik/mr_sandun)
JawaPos.com - Sebagian orang terlihat memiliki kemampuan alami dalam menghasilkan uang. Hal ini bisa dipengaruhi oleh pola pikir, ambisi, maupun peluang yang mereka temui dalam hidup.
Dalam astrologi Tiongkok, ada shio tertentu yang dipercaya memiliki karakter kuat dalam hal kerja keras, strategi, dan pengelolaan keuangan, sehingga dianggap lebih mudah mencapai kesuksesan finansial.
Sifat-sifat tersebut membuat mereka sering dikaitkan dengan peluang untuk membangun kekayaan dan kehidupan yang lebih mapan di masa depan.
Mengutip Chinese Astrology, terdapat empat shio yang disebut memiliki potensi besar untuk menjadi sangat sukses secara finansial. Apakah Anda termasuk di antaranya?
1. Kuda
Shio Kuda dikenal proaktif, kreatif, dan tidak mau kalah. Selain itu, mereka punya motivasi kuat untuk mewujudkan ide apa pun.
Di mata mereka, hanya kerja keras yang dapat membawanya pada kemajuan dan lebih banyak penghargaan.
Terlahir dengan keberuntungan, mereka selalu dapat memperoleh berbagai peluang dan banyak uang.
Di saat yang sama, mereka selalu bersikap rendah hati dan mau menolong sesama manusia.
2. Tikus
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