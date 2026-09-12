Bergelar Ningrat! 8 Weton Terpilih yang Dikejutkan oleh Datangnya Jutaan Kekayaan

Ilustrasi seseorang yang ditakdirkan untuk kekayaan. (Parade)





JawaPos.com - Dalam kepercayaan Jawa, weton sering kali dipandang sebagai jendela nasib, penanda perjalanan hidup, sekaligus peta spiritual yang membuka tabir rezeki seseorang.

Primbon Jawa yang diwariskan turun-temurun tak hanya berbicara soal jodoh atau watak, tetapi juga menyimpan isyarat tentang datangnya limpahan harta tak terduga.



Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, ada delapan weton yang menurut hitungan primbon diyakini akan mengalami kejutan besar dalam hidupnya.

Mereka seolah tiba-tiba naik derajat, layaknya bangsawan baru, karena rezeki yang terus berdatangan tanpa henti—entah lewat bisnis, warisan, jabatan, ataupun peluang emas yang datang dari arah tak disangka-sangka.



Mari kita telisik satu per satu, siapa saja weton tersebut, dan apa makna kekayaan yang mereka terima menurut ajaran leluhur Jawa.



1. Weton Minggu Pahing – Cahaya Kemakmuran yang Tak Pernah Padam



Lahir pada Minggu Pahing digadang sebagai pribadi penuh kharisma dan daya pikat.

Rezeki sering datang bukan karena dicari, melainkan ditarik oleh magnet keberuntungannya.

Mereka mudah mendapat simpati, bahkan kerap menerima tawaran usaha dari orang lain.



Primbon menandai Minggu Pahing sebagai “penarik kemakmuran”, sehingga wajar jika hidup mereka mendadak bisa berubah layaknya ningrat dengan harta berlimpah.



2. Weton Rabu Kliwon – Sang Pemegang Kunci Kekayaan Tersembunyi



Rabu Kliwon dikenal sebagai weton yang memiliki intuisi tajam.

Mereka sering kali menemukan peluang di tempat orang lain hanya melihat hambatan.

Kekayaan yang datang bisa berupa aset tak terduga—tanah, kontrak besar, atau hasil investasi yang tiba-tiba melonjak.



Primbon menyebutnya sebagai “pemegang kunci rahasia rezeki”, sehingga kejutan finansial besar sering datang dalam hidupnya.



3. Weton Jumat Legi – Daya Tarik Emas yang Menyala



Jumat Legi dipercaya sebagai hari lahir orang-orang yang punya aura emas.

Mereka seakan tak pernah kekurangan, sebab pintu rezeki selalu terbuka dari berbagai arah.



Kekayaan yang mereka peroleh biasanya mengalir deras melalui relasi sosial.

Tak jarang mereka mendapat kepercayaan mengelola harta orang lain, lalu menjadi kaya raya sendiri.



4. Weton Selasa Wage – Penerima Warisan Tak Terduga



Dalam hitungan primbon, Selasa Wage kerap dikaitkan dengan keberuntungan melalui jalur yang tak terencana.

Mereka bisa tiba-tiba menerima warisan keluarga besar, menemukan rezeki dari harta lama, atau dilimpahi kekayaan lewat pasangan.



Kehidupan mereka bisa berubah drastis dari sederhana menjadi serba cukup, bahkan mewah, seakan ditakdirkan menjadi ningrat baru di lingkungannya.



5. Weton Sabtu Pon – Lumbung Rezeki yang Tak Pernah Kering



Sabtu Pon memiliki watak pekerja keras, tetapi yang membuat mereka istimewa adalah “tangan emas”-nya.

Apa pun yang disentuh, seakan berubah menjadi peluang berharga.



Primbon menulis bahwa mereka sering dikejutkan oleh datangnya keuntungan berlipat, baik dalam bisnis maupun usaha kecil yang tiba-tiba melejit.

Kekayaan terus bertambah tanpa mereka sadari.



6. Weton Kamis Pahing – Sang Penarik Keberuntungan Besar



Kamis Pahing dipercaya memiliki bintang rezeki terang.

Mereka mudah mendapat proyek besar, pekerjaan prestisius, atau rezeki lewat jalur spiritual.



Menurut primbon, hidup mereka ibarat “sawah subur yang selalu panen”, sehingga meski sempat jatuh bangun, pada akhirnya kekayaan akan terus berdatangan seperti aliran sungai yang tak pernah berhenti.



7. Weton Senin Kliwon – Diberkahi Harta dari Segala Arah



Senin Kliwon memiliki aura pengayom dan pembawa berkah.

Mereka sering kali menjadi pusat perhatian dan kepercayaan banyak orang.

Dari situlah rezeki datang tanpa henti—ada saja orang yang menolong, mendukung, atau memberi peluang.



Primbon menyebut Senin Kliwon sebagai “pintu segala harta”, karena hidup mereka dipenuhi keberlimpahan dari banyak arah.



8. Weton Jumat Pon – Raja Baru dalam Kehidupan Finansial



Jumat Pon dikenal sebagai weton yang penuh berkah agung.

Mereka sering kali mengalami transformasi besar: dari kesederhanaan menuju kemewahan.

Rezeki yang datang bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga jaringan sosial yang mendukung kesuksesan jangka panjang.



Tak heran jika Jumat Pon sering dianggap sebagai “ningrat baru” di lingkungannya, karena kehidupan mereka tiba-tiba naik kelas dengan kemewahan dan kewibawaan.



Kesimpulan: Rezeki adalah Amanah, Kekayaan adalah Ujian



Delapan weton di atas menurut primbon Jawa memang diyakini akan menerima kejutan harta dan kekayaan yang seolah tak ada habisnya.

Namun, pesan leluhur selalu sama: rezeki bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dibagi.



Kekayaan sejati bukan hanya diukur dari banyaknya harta, melainkan dari seberapa bijak kita mengelolanya dan seberapa besar manfaatnya bagi orang lain.