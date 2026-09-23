Rezeki Seolah Tak Pernah Putus, 4 Shio Ini Disebut Jago Membangun Kekayaan

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, karakter setiap shio kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk cara seseorang mengelola keuangan dan mengejar kemapanan.

Ada sejumlah shio yang dipercaya memiliki kebiasaan finansial yang mendukung mereka untuk membangun kekayaan dalam jangka panjang. Mereka bukan hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga mengutamakan kerja keras, perencanaan, serta kemampuan melihat peluang.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang disebut memiliki kecenderungan kuat dalam mengelola uang dan membangun kondisi finansial yang stabil. Berikut karakter masing-masing shio tersebut:

1. Shio Kerbau Kerbau dikenal sebagai sosok yang mengutamakan kestabilan dan rasa aman, termasuk dalam urusan keuangan. Mereka umumnya tidak mengejar kekayaan secara instan, melainkan memilih proses bertahap.

Sifat tekun dan sabar membuat mereka cenderung berhati-hati ketika menggunakan uang. Mereka juga dapat mengatur pengeluaran, menyisihkan tabungan, serta mempertimbangkan berbagai peluang untuk mengembangkan aset.

Investasi pada properti, bisnis, maupun instrumen keuangan dapat menjadi pilihan yang mereka pertimbangkan untuk membuat nilai kekayaan bertumbuh secara perlahan.

2. Shio Monyet Shio Monyet digambarkan sebagai pribadi yang aktif, penuh ide, dan memiliki kemampuan melihat peluang. Dalam urusan finansial, mereka tidak hanya mengandalkan angan-angan, tetapi berusaha menyusun langkah untuk mencapai target.

Mereka cenderung memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap dapat memberikan hasil, seperti pekerjaan, usaha, maupun investasi. Bagi mereka, membangun kekayaan membutuhkan proses sehingga konsistensi menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan.

3. Shio Kelinci Kelinci disebut memiliki kecenderungan berhati-hati dalam menggunakan uang. Mereka tidak mudah menghamburkan penghasilan dan dapat membuat perencanaan keuangan untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali.

Selain pandai menghemat, mereka juga dianggap mampu melihat kesempatan yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Penghasilan tambahan, usaha sampingan, hingga investasi dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk meningkatkan kondisi finansial.

Kebiasaan mengatur uang dengan cermat membuat mereka berusaha memastikan penghasilan yang dimiliki tidak hanya habis untuk kebutuhan sehari-hari.

4. Shio Ayam Shio Ayam dikenal memiliki sifat disiplin dan teliti. Dalam hal keuangan, mereka tidak sekadar mengejar penghasilan besar, tetapi juga memikirkan bagaimana uang tersebut dapat dikelola untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang.