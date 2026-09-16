Rezeki Makin Lancar, 5 Shio Ini Diramal Punya Keuangan Lebih Cemerlang September Ini

JawaPos.com – September dipercaya membawa perubahan peruntungan bagi sejumlah shio, terutama dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, ada beberapa shio yang disebut memiliki peluang merasakan peningkatan pemasukan pada bulan ini.

Peruntungan tersebut dikaitkan dengan karakter, kerja keras, serta kemampuan masing-masing shio dalam memanfaatkan kesempatan yang datang. Bagi mereka yang mampu mengelola penghasilan dengan bijak, tambahan rezeki dapat menjadi peluang untuk memperbaiki kondisi finansial.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diramal memperoleh keberuntungan finansial dan berpeluang mengalami peningkatan penghasilan pada September.

1. Shio Kerbau Pemilik Shio Kerbau dikenal memiliki karakter pekerja keras, tekun, dan tidak mudah menyerah. Dalam ramalan kali ini, usaha yang selama ini mereka lakukan disebut mulai menunjukkan hasil.

Di lingkungan pekerjaan, dedikasi dan konsistensi mereka berpeluang mendapatkan perhatian dari atasan maupun rekan kerja. Bagi karyawan, kondisi tersebut dikaitkan dengan terbukanya kesempatan memperoleh tanggung jawab atau posisi yang lebih baik.

Sementara itu, mereka yang menjalankan bisnis disebut berpeluang melihat peningkatan pemasukan apabila mampu mempertahankan kualitas dan konsistensi usaha.

Kerja keras yang dilakukan secara terus-menerus diyakini menjadi modal penting bagi Shio Kerbau untuk membuka peluang finansial yang lebih besar.

2. Shio Naga Shio Naga disebut memiliki kepercayaan diri serta jiwa kepemimpinan yang cukup kuat. Karakter tersebut dalam ramalan ini dapat membawa mereka memperoleh kepercayaan lebih besar di lingkungan profesional.

Kemampuan mengambil keputusan dan menghadapi tanggung jawab juga disebut menjadi salah satu faktor yang mendukung peluang peningkatan penghasilan.