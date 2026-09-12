Comfort Food yang Paling Disukai 12 Zodiak, Memberikan Sensasi Nostalgia dan Kehangatan dalam Setia

Ilustrasi comfort food/Magnific
JawaPos.com - Comfort food menjadi salah satu makanan yang sering dipilih saat seseorang mulai bingung harus makan apa.
Termasuk bagi 12 zodiak ini. Mereka memiliki makanan favorit yang dapat memberikan rasa nyaman dan ketenangan saat sedang ingin menikmati hidangan favorit.
Tidak hanya sekadar comfort food, hidangan tersebut juga dapat membantu memperbaiki suasana hati sekaligus menghadirkan rasa hangat dan nostalgia dalam setiap suapan.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman /collective pada (10/9) berikut comfort food yang paling disukai oleh masing-masing zodiak.
Aries
Aries menyukai makanan dengan cita rasa kuat dan sensasi pedas yang membangkitkan semangat. Selain gorengan, aries juga sangat menyukai spicy chicken wings.
Comfort food yang satu ini membuat aries memiliki tambahan energi sekaligus membuat momen makan terasa spesial.
Taurus
Taurus menghargai hal-hal terbaik dalam hidupnya dan hidangan mewah seperti carbonara. Taurus menginginkan makanan yang memberikan comfort food, terutama setelah melewati hari yang melelahkan di dunia luar.
Gemini
Sushi roll dengan beragam isian dan cita rasa sangat cocok dengan kepribadian gemini. Selain sushi mereka biasanya bisa dinikmati bersama teman dan keluarga. Hal tersebut membuat makanan ini terasa semakin berkesan bagi gemini.
Cancer
Cancer menyukai hidangan yang renyah dengan isian creamy. Mereka bisa membuatnya sendiri sebagai comfort food bahkan setiap hari.
Clay pot menjadi salah satu hidangan yang selalu disantap oleh cancer. Sehingga, cancer dapat memberikan rasa nyaman kapanpun anda membutuhkannya.
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