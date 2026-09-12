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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 12 September 2026 | 15.49 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Sagittarius Sabtu, 12 September 2026: Lepaskan Bayang-Bayang Masa Lalu

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Sagittarius pada Sabtu, 12 September 2026, membawa pesan untuk berhenti terlalu lama memikirkan kepahitan yang pernah terjadi dalam hubungan.

Pengalaman buruk di masa lalu memang dapat meninggalkan kesan mendalam, tetapi terus membawanya ke hubungan berikutnya justru dapat membuat Sagittarius sulit menikmati kebahagiaan yang sedang hadir.

Karena itu, cobalah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk melihat hubungan saat ini tanpa terus dibayangi oleh kejadian yang sudah berlalu.

Berikut ramalan asmara zodiak Sagittarius pada Sabtu, 12 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika pernah merasa kecewa, diabaikan, atau tidak dihargai oleh seseorang, Sagittarius tidak harus berpura-pura bahwa pengalaman tersebut tidak pernah terjadi.

Pengalaman itu tetap dapat menjadi pelajaran agar Sagittarius lebih memahami apa yang dibutuhkan dan batas seperti apa yang perlu dijaga dalam sebuah hubungan.

Namun, jangan sampai rasa sakit tersebut menentukan bagaimana Sagittarius memperlakukan orang baru.

Tidak semua orang akan mengulangi kesalahan yang sama seperti seseorang dari masa lalu.

Editor: Novia Tri Astuti
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