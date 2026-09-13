Untung dalam Hal Asmara! 3 Shio Lajang Berpotensi Mengakhiri Kesepian Mulai 14 September 2026

Ilustrasi shio lajang yang mengakhiri fase hidup kesepian (Magnific)

JawaPos.com - Tiga shio lajang diprediksi berpeluang mengakhiri kesepian pada pekan 14–20 September 2026.

Astrologi menunjuk, Shio Kelinci, Naga, dan Monyet mulai membuka hati untuk hubungan baru.

Bagi sebagian orang, kesepian dalam urusan asmara bukan sekadar tidak memiliki pasangan.

Perasaan tersebut terkadang muncul karena pengalaman masa lalu, sulit mempercayai orang baru, atau terlalu lama membangun dinding untuk melindungi hati.

Namun memasuki Senin, 14 September hingga Minggu, 20 September 2026, energi asmara diprediksi membawa perubahan bagi tiga shio.

Ya, ada tiga shio yang disebut berpotensi meninggalkan fase kesepian dan mulai kembali membuka diri terhadap hubungan maupun pertemanan yang lebih bermakna.

Dikutip dari laman YourTango, astrologi menyebut Shio Kelinci, Shio Naga, dan Shio Monyet sebagai tiga shio yang mengalami perubahan emosional dan sosial sehingga lebih siap menerima hubungan yang sehat.

Lantas, bagaimana perjalanan asmara ketiga shio tersebut? Simak informasi selengkapnya!

1. Shio Kelinci: Mulai Berani Membuka Hati Setelah Luka Masa Lalu Shio Kelinci menjadi salah satu yang diprediksi mulai keluar dari fase kesepian pada pekan 14–20 September 2026. Perubahan ini berkaitan erat dengan keberanian untuk melepaskan ketegangan emosional yang selama ini muncul akibat pengalaman masa lalu.

Menurut YourTango, Kelinci mungkin masih membawa penyesalan, kesedihan, atau rasa takut setelah pernah disakiti seseorang. Pengalaman tersebut membuat mereka kesulitan mempercayai orang baru dan secara tidak sadar menciptakan jarak dengan orang-orang yang sebenarnya ingin mendekat.

Memasuki Senin, 14 September 2026, energi Metal Rabbit menjadi momentum untuk melihat persoalan dari jarak yang lebih sehat. Ketika tidak lagi terjebak dalam emosi masa lalu, Kelinci dapat memahami bahwa rasa takut selama ini mungkin lebih banyak mengendalikan keputusan asmara dibandingkan keinginan untuk benar-benar membuka hati.

Perlahan, seseorang yang benar-benar peduli dapat menembus pertahanan tersebut. Kelinci mulai merasakan kembali emosi yang sudah lama mereka tahan dan belajar bahwa tidak semua orang akan mengulangi kesalahan yang sama seperti seseorang di masa lalu.

Menjelang akhir pekan, peluang untuk membangun hubungan yang lebih nyaman semakin terbuka. Kelinci mulai bersedia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menunjukkan ketulusan.