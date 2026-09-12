Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 12 September 2026 | 13.09 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Leo Sabtu, 12 September 2026: Berani Ungkapkan Perasaan

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Sabtu, 12 September 2026, tampaknya dipenuhi perasaan yang cukup kuat terhadap seseorang.

Satu sosok tertentu mungkin terus muncul dalam pikiran Leo sepanjang hari, bahkan ketika sedang sibuk menjalankan berbagai aktivitas.

Perasaan tersebut dapat menjadi tanda bahwa terdapat sesuatu yang selama ini belum benar-benar diungkapkan kepada orang yang bersangkutan.

Berikut ramalan asmara zodiak Leo pada Sabtu, 12 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika Leo memang memiliki ketertarikan terhadap seseorang, Sabtu ini dapat menjadi kesempatan untuk mulai menunjukkan perasaan secara lebih jujur.

Namun, mengungkapkan perasaan tidak berarti harus dilakukan secara terburu-buru.

Leo tetap perlu mempertimbangkan kedekatan yang sudah terjalin agar cara menyampaikan perasaan terasa nyaman bagi kedua pihak.

Percakapan sederhana dapat menjadi langkah awal tanpa harus langsung membicarakan hubungan secara terlalu serius.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Asmara Zodiak Cancer Sabtu, 12 September 2026: Jujur dengan Keinginan Hati - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Sabtu, 12 September 2026: Jujur dengan Keinginan Hati

Sabtu, 12 September 2026 | 13.04 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Sabtu, 12 September 2026: Sabar Hadapi Dinamika Cinta - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Gemini Sabtu, 12 September 2026: Sabar Hadapi Dinamika Cinta

Sabtu, 12 September 2026 | 12.58 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Sabtu, 12 September 2026: Berani Jujur Mengungkapkan Perasaan - Image
Zodiak

Ramalan Asmara Zodiak Taurus Sabtu, 12 September 2026: Berani Jujur Mengungkapkan Perasaan

Sabtu, 12 September 2026 | 12.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore