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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 12 September 2026 | 15.55 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 12 September 2026: Berani Terbuka pada Pasangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 12 September 2026, membawa pesan agar Anda tidak terlalu sering menyimpan perasaan sendiri.

Capricorn mungkin memiliki alasan untuk memilih diam, terutama ketika tidak ingin memperbesar persoalan atau membuat pasangan merasa terbebani.

Namun, kebiasaan terus menahan perasaan dapat membuat pasangan kesulitan memahami keadaan yang sebenarnya sedang dirasakan.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Sabtu, 12 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika terdapat sesuatu yang membuat kecewa, khawatir, atau merasa tidak nyaman, Capricorn dapat mulai membicarakannya secara perlahan.

Tidak perlu menunggu sampai berbagai emosi menumpuk sebelum akhirnya mengungkapkan semuanya sekaligus.

Pilih waktu yang tenang agar pembicaraan dapat berlangsung dengan kepala dingin tanpa saling menyalahkan.

Capricorn juga dapat memilih kata-kata yang lebih lembut agar maksud yang ingin disampaikan tidak terdengar seperti tuduhan.

Editor: Novia Tri Astuti
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