Punya Indra Keenam Kuat, 3 Zodiak Ini Konon Kerap Mendapat Petunjuk dari Leluhur

ilustrasi zodiak yang dibimbing leluhur. (freepik)
JawaPos.com – Dalam astrologi, setiap zodiak kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal rasional, ada pula yang dipercaya mempunyai kepekaan emosional serta intuisi lebih kuat.
Dalam kepercayaan astrologi, sebagian zodiak bahkan dianggap mempunyai kedekatan dengan sisi spiritual. Kepekaan tersebut dipercaya membuat mereka lebih mudah menangkap firasat, merasakan perubahan suasana, atau memperoleh petunjuk melalui mimpi.
Bagi mereka yang mempercayainya, pengalaman tersebut terkadang dianggap sebagai bentuk komunikasi atau bimbingan dari leluhur. Petunjuk itu dipercaya dapat membuat seseorang lebih berhati-hati ketika menghadapi pilihan maupun situasi sulit.
Namun, pandangan mengenai hubungan antara zodiak dan leluhur merupakan bagian dari kepercayaan astrologi, bukan fakta ilmiah yang membuktikan adanya komunikasi dengan dunia gaib.
Dilansir Times of India, berikut tiga zodiak yang dipercaya mempunyai intuisi kuat dan dianggap memiliki hubungan spiritual dengan leluhur.
Cancer dikenal sebagai zodiak yang sangat peka terhadap perasaan, baik perasaannya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Kedekatan mereka dengan keluarga juga membuat Cancer kerap digambarkan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan garis keturunannya.
Dalam kepercayaan astrologi, kepekaan tersebut dipercaya membuat Cancer lebih mudah menangkap berbagai tanda. Mimpi yang terasa nyata, kejadian yang berulang, atau firasat tertentu terkadang dianggap sebagai pesan yang perlu diperhatikan.
Cancer juga cenderung memberikan perhatian lebih terhadap pengalaman dalam mimpi. Ketika menghadapi masa sulit, mereka dipercaya dapat memperoleh ketenangan dari petunjuk batin yang membantu menentukan langkah berikutnya.
Karena sifatnya yang sangat dekat dengan keluarga, sosok leluhur dalam kepercayaan ini sering dianggap sebagai sumber perlindungan dan bimbingan bagi Cancer.
Scorpio merupakan zodiak yang dikenal misterius sekaligus mempunyai intuisi kuat. Mereka disebut mampu membaca situasi dan memperhatikan hal-hal kecil yang terkadang luput dari perhatian orang lain.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022