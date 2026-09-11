Punya Indra Keenam Kuat, 3 Zodiak Ini Konon Kerap Mendapat Petunjuk dari Leluhur

JawaPos.com – Dalam astrologi, setiap zodiak kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan yang berbeda. Ada yang dikenal rasional, ada pula yang dipercaya mempunyai kepekaan emosional serta intuisi lebih kuat.

Dalam kepercayaan astrologi, sebagian zodiak bahkan dianggap mempunyai kedekatan dengan sisi spiritual. Kepekaan tersebut dipercaya membuat mereka lebih mudah menangkap firasat, merasakan perubahan suasana, atau memperoleh petunjuk melalui mimpi.

Bagi mereka yang mempercayainya, pengalaman tersebut terkadang dianggap sebagai bentuk komunikasi atau bimbingan dari leluhur. Petunjuk itu dipercaya dapat membuat seseorang lebih berhati-hati ketika menghadapi pilihan maupun situasi sulit.

Namun, pandangan mengenai hubungan antara zodiak dan leluhur merupakan bagian dari kepercayaan astrologi, bukan fakta ilmiah yang membuktikan adanya komunikasi dengan dunia gaib.

Dilansir Times of India, berikut tiga zodiak yang dipercaya mempunyai intuisi kuat dan dianggap memiliki hubungan spiritual dengan leluhur.

1. Cancer Cancer dikenal sebagai zodiak yang sangat peka terhadap perasaan, baik perasaannya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Kedekatan mereka dengan keluarga juga membuat Cancer kerap digambarkan mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan garis keturunannya.

Dalam kepercayaan astrologi, kepekaan tersebut dipercaya membuat Cancer lebih mudah menangkap berbagai tanda. Mimpi yang terasa nyata, kejadian yang berulang, atau firasat tertentu terkadang dianggap sebagai pesan yang perlu diperhatikan.

Cancer juga cenderung memberikan perhatian lebih terhadap pengalaman dalam mimpi. Ketika menghadapi masa sulit, mereka dipercaya dapat memperoleh ketenangan dari petunjuk batin yang membantu menentukan langkah berikutnya.

Karena sifatnya yang sangat dekat dengan keluarga, sosok leluhur dalam kepercayaan ini sering dianggap sebagai sumber perlindungan dan bimbingan bagi Cancer.