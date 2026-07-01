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Rabbany Wanadriani
Rabu, 1 Juli 2026 | 21.33 WIB

Pilihannya Tak pernah Salah, 3 Zodiak Ini Selalu Dibimbing oleh Leluhurnya

ilustrasi zodiak yang dibimbing leluhur. (freepik) - Image

ilustrasi zodiak yang dibimbing leluhur. (freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi, terdapat sejumlah zodiak yang dipercaya memiliki hubungan yang lebih kuat dengan aspek spiritual serta leluhur mereka.

Individu dengan zodiak ini sering dianggap memiliki intuisi yang tajam, seolah-olah memiliki kepekaan batin yang lebih tinggi dibandingkan orang pada umumnya.

Mereka kerap mengalami mimpi yang terasa jelas, memiliki firasat kuat, atau mendapatkan panduan hidup melalui intuisi yang mereka rasakan.

Tanpa disadari, mereka diyakini menjalani jalan hidup yang seolah telah diarahkan dan dijaga oleh kebijaksanaan leluhur.

Dalam kepercayaan ini, leluhur dipercaya senantiasa melindungi serta memberikan peringatan agar mereka tetap waspada dalam setiap langkah kehidupan, sebagaimana dilansir dari Times of India.

1. Cancer

Cancer sangat emosional dan dianggap intuitif. Mereka memiliki hubungan yang dalam dengan anggota keluarga bahkan leluhur.

Mereka selalu dibimbing oleh leluhur melalui mimpi yang jelas, tanda-tanda yang berulang, dan tanda-tanda lainnya.

Orang-orang ini sering menganggap serius mimpi dan mencoba untuk tidak pernah mengabaikannya.

Nenek moyang mereka sebagai pelindung, pembimbing, dan mendampingi terutama di masa-masa sulit.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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