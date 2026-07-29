Jalannya Seolah Selalu Dipermudah, 3 Zodiak Ini Punya Ikatan Spiritual dengan Leluhur

JawaPos.com – Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki kepekaan batin yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Mereka disebut lebih mudah menangkap firasat, membaca tanda-tanda, hingga merasakan petunjuk yang datang melalui mimpi atau intuisi.

Sebagian orang meyakini kemampuan tersebut berkaitan dengan hubungan spiritual yang kuat dengan para leluhur. Kehadiran leluhur dipercaya memberi perlindungan, arahan, dan peringatan ketika mereka menghadapi berbagai situasi penting dalam hidup.

Dikutip dari Times of India, berikut tiga zodiak yang disebut memiliki ikatan spiritual erat dengan leluhur menurut pandangan astrologi.

1. Cancer Cancer dikenal sebagai zodiak yang sangat mengutamakan keluarga dan memiliki sisi emosional yang kuat. Karakter tersebut membuat mereka dipercaya memiliki hubungan batin yang mendalam dengan leluhur.

Dalam kepercayaan astrologi, Cancer sering memperoleh petunjuk melalui mimpi yang terasa nyata, firasat, atau berbagai tanda yang berulang dalam kehidupan sehari-hari.

Karena mengandalkan intuisi, mereka cenderung tidak mengabaikan pesan-pesan yang dianggap memiliki makna khusus. Sosok leluhur diyakini menjadi pelindung yang memberikan arahan, terutama ketika Cancer menghadapi masa-masa sulit.

2. Scorpio Scorpio dikenal memiliki intuisi yang tajam dan kemampuan membaca situasi dengan baik. Meski tidak selalu menunjukkan emosinya secara terbuka, mereka dipercaya memiliki ikatan spiritual yang kuat dengan keluarga dan leluhur.

Astrologi menyebut Scorpio kerap menerima petunjuk melalui mimpi maupun berbagai isyarat yang sulit dijelaskan secara logis.

Kepekaan tersebut membantu mereka mengambil keputusan dengan lebih hati-hati sekaligus menghindari situasi yang berpotensi merugikan.