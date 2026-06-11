Deretan Shio yang Diprediksi Beruntung Pekan Ini, Karier dan Keuangan Bersinar

Ilustrasi shio (Pinterest)
JawaPos.com - Beberapa shio di prediksi akan menerima energi positif yang membawa peluang dan keberuntungan.
Berdasarkan astrologi Tionghoa, pergerakan energi pada setiap periode dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari karier, keuangan, hingga hubungan sosial.
Pekan ini, beberapa shio diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan dan kabar baik. Dikutip dari Times of India, berikut daftarnya:
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1. Shio Naga
Pemilik Shio Naga diperkirakan akan menikmati periode yang penuh peluang. Kesempatan untuk berkembang dalam pekerjaan maupun bisnis terbuka cukup lebar. Selain itu, kabar yang telah lama dinantikan berpotensi datang dengan hasil yang memuaskan.
Keberuntungan: Karier dan finansial.
2. Shio Tikus
Shio Tikus diprediksi menjalani minggu yang produktif dan penuh semangat. Berbagai ide yang sebelumnya tertunda kini berpeluang direalisasikan dengan baik. Hubungan dengan rekan kerja, sahabat, maupun keluarga juga cenderung berjalan lebih harmonis.
Keberuntungan: Jaringan pertemanan dan proyek baru.
3. Shio Kelinci
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