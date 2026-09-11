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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 11 September 2026 | 21.39 WIB

6 Shio Paling Berbakat di Dunia Bisnis, Disebut Punya Jalan Menuju Kekayaan

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Dunia usaha membutuhkan keberanian, kecermatan membaca peluang, kemampuan mengelola risiko, serta konsistensi dalam menjalankan strategi. Dalam kepercayaan tradisional Tionghoa, karakter-karakter tersebut kerap dikaitkan dengan shio kelahiran seseorang.

Sejumlah shio dipercaya mempunyai sifat yang mendukung perjalanan sebagai pengusaha. Mereka dianggap berani mengambil keputusan, mampu membangun relasi, hingga mempunyai insting dalam melihat peluang bisnis.

Meski begitu, ramalan shio tentu bukan penentu kesuksesan seseorang. Keberhasilan dalam membangun usaha tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan, pengalaman, strategi, dan kondisi ekonomi.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki bakat sebagai pengusaha dan berpeluang meraih penghasilan besar.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal mempunyai karakter berani dan percaya diri. Dalam dunia bisnis, sifat tersebut dianggap menjadi modal penting karena seorang pengusaha harus siap menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang penuh risiko.

Mereka juga digambarkan mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Ketika menjalankan usaha, Macan cenderung mampu menggerakkan orang lain sekaligus mengambil peran penting dalam menentukan arah bisnis.

Kreativitas menjadi keunggulan lainnya. Pemilik shio ini dipercaya mampu menemukan ide baru dan melihat peluang yang mungkin luput dari perhatian orang lain.

Perpaduan keberanian, kepemimpinan, dan kreativitas membuat Macan kerap disebut sebagai salah satu shio yang memiliki potensi kuat untuk berkembang di dunia usaha.

2. Shio Naga

Naga sering dikaitkan dengan karakter percaya diri, ambisius, dan mempunyai tekad besar. Sifat tersebut membuat pemilik shio ini digambarkan tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

Mereka cenderung memiliki target tinggi dan berusaha mencari cara untuk mewujudkannya. Kemampuan komunikasi yang baik juga menjadi nilai tambah ketika harus membangun koneksi dengan pelanggan, investor, maupun mitra bisnis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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