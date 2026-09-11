Harta Terus Bertambah, 7 Weton Ini Diprediksi Punya Rezeki Berlimpah hingga Hari Tua

seseorang yang promosi jadi miliarder
JawaPos.com – Memiliki kehidupan mapan dengan kondisi finansial yang terus berkembang menjadi impian banyak orang. Berbagai usaha dilakukan untuk mengumpulkan harta, mulai dari bekerja keras, membangun bisnis, hingga berinvestasi.
Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya rezeki dan kemakmuran.
Ada pula kepercayaan bahwa sebagian pemilik weton tertentu justru semakin merasakan kemapanan ketika usia bertambah. Kekayaan yang dikumpulkan secara perlahan disebut dapat menjadi semakin besar seiring pengalaman dan kematangan hidup.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki energi keberuntungan dan berpotensi menikmati peningkatan kesejahteraan seiring bertambahnya usia.
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Berikut tujuh weton yang dimaksud:
Rabu Legi dipercaya memiliki kemampuan sosial yang cukup kuat. Pemilik weton ini disebut mudah membangun hubungan dengan orang lain dan mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.
Kemampuan tersebut dapat menjadi modal penting dalam urusan pekerjaan maupun bisnis. Semakin bertambah usia, pengalaman dan jaringan yang dimiliki dipercaya semakin luas sehingga kesempatan baru pun lebih mudah muncul.
Dalam ramalan tersebut, Rabu Legi digambarkan sebagai salah satu weton yang memiliki peluang mengembangkan kekayaan secara bertahap hingga mencapai kehidupan yang sangat mapan.
Jumat Kliwon kerap mendapatkan tempat khusus dalam berbagai ramalan primbon Jawa. Weton ini dipercaya memiliki keberuntungan yang membuat pemiliknya relatif mudah menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.
Kegagalan tidak selalu menjadi penghalang bagi mereka. Justru pengalaman buruk disebut dapat membuat Jumat Kliwon semakin matang dalam mengambil keputusan.
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