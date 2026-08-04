Usia Bukan Penghalang! 5 Weton Ini Konon Makin Berwibawa dan Berlimpah Rezeki di Hari Tua

Ilustrasi bersinar di usia senja (senivpetro/Freepik)
JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, tidak semua orang mencapai kesuksesan di usia muda. Ada sebagian orang yang harus melewati berbagai tantangan, kegagalan, dan proses panjang sebelum akhirnya menemukan masa terbaiknya.
Menurut kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki perjalanan hidup unik. Mereka disebut bukan tipe yang langsung mendapatkan keberuntungan sejak awal, melainkan perlahan membangun kekuatan hingga akhirnya menikmati hasil dari kesabaran dan kerja keras.
Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan budaya dan bukan kepastian masa depan, kisah tentang weton-weton ini menarik karena menggambarkan nilai kesabaran, ketekunan, serta pentingnya menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab.
Berikut lima weton yang dipercaya memiliki masa kejayaan ketika memasuki usia matang.
Orang yang memiliki weton Sabtu Wage sering digambarkan sebagai pribadi yang kuat menghadapi berbagai cobaan hidup. Pada masa muda, perjalanan mereka mungkin tidak selalu mudah dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menemukan kestabilan.
Namun, pengalaman panjang membuat mereka semakin matang dalam mengambil keputusan. Saat usia bertambah, karakter tenang dan kesabaran yang dimiliki membuat banyak orang mulai menghargai pendapat mereka.
Dalam kepercayaan Jawa, Sabtu Wage disebut memiliki peluang mendapatkan keberhasilan melalui pengalaman, hubungan yang telah dibangun, serta kemampuan mengelola kehidupan dengan bijaksana.
Rabu Pon dikenal sebagai weton yang memiliki karakter kalem dan tidak terlalu mengejar perhatian. Mereka lebih sering bekerja dalam diam sambil mengumpulkan pengalaman.
Seiring bertambahnya usia, sifat rendah hati dan kemampuan memahami keadaan membuat mereka menjadi sosok yang dihormati. Banyak orang merasa nyaman meminta saran karena dianggap memiliki pemikiran matang.
Keberhasilan Rabu Pon dipercaya datang setelah melewati berbagai proses pembelajaran. Rezeki yang diperoleh bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga berupa kepercayaan, hubungan baik, dan posisi yang semakin dihargai.
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