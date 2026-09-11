Rezeki Makin Lancar! 6 Shio Ini Konon Dapat Keberuntungan Finansial Mulai 11 September

JawaPos.com – Perubahan kondisi keuangan menjadi salah satu hal yang selalu menarik perhatian. Dalam astrologi Tionghoa, pergerakan energi tertentu dipercaya dapat membawa pengaruh berbeda terhadap keberuntungan masing-masing shio.

Memasuki 11 September 2026, sejumlah shio disebut berada dalam periode yang lebih positif, terutama berkaitan dengan urusan finansial.

Keberuntungan tersebut tidak selalu digambarkan dalam bentuk uang tunai. Dalam ramalan, hoki bisa hadir melalui pembayaran yang akhirnya diterima, pengeluaran yang berkurang, bantuan dari orang lain, hingga kesempatan baru yang membuat kondisi ekonomi lebih stabil.

Dilansir dari YourTango, terdapat enam shio yang diprediksi memperoleh keberuntungan finansial mulai 11 September 2026.

Berikut enam shio tersebut.

1. Shio Kambing Shio Kambing disebut berada dalam fase yang cukup baik untuk urusan finansial. Hal yang sebelumnya terasa tertunda atau sulit diwujudkan dipercaya mulai menemukan jalan keluarnya.

Keberuntungan bisa datang melalui berbagai bentuk. Misalnya, uang yang sebelumnya tertahan akhirnya kembali, pembayaran utang yang diselesaikan, pengembalian dana, atau bahkan pemberian dari seseorang.

Situasi tersebut dapat memberikan rasa lega setelah sebelumnya menghadapi tekanan keuangan. Bagi pemilik Shio Kambing, periode ini dipercaya menjadi kesempatan untuk kembali menata kondisi finansial dengan lebih tenang.

2. Shio Ayam Bagi Shio Ayam, keberuntungan finansial pada periode ini disebut berkaitan dengan hasil dari sesuatu yang sebelumnya sudah mereka usahakan.