Ramalan Zodiak Capricorn 11 September 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini menunjukkan bahwa Anda disarankan lebih berhati-hati dalam menjalani aktivitas hari ini. Perasaan negatif dan emosi yang tidak terkendali berpotensi menghambat pencapaian, sehingga penting untuk menjaga ketenangan dalam menghadapi berbagai situasi.

Hari ini bukan waktu yang ideal untuk Capricorn mengambil keputusan besar. Berikan diri ruang untuk berpikir lebih matang, terutama ketika berhadapan dengan urusan pekerjaan, hubungan, dan keuangan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Jumat (11/9), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, Capricorn perlu lebih berhati-hati dalam bertindak. Jangan membiarkan perasaan negatif menguasai diri karena hal tersebut dapat mengganggu fokus dan menghambat pencapaian yang diinginkan. Sebaiknya tunda keputusan besar hingga kondisi pikiran lebih tenang dan pertimbangan sudah matang.

Cinta Capricorn

Kesabaran Anda mungkin diuji dalam hubungan asmara. Ada kemungkinan Anda mudah kehilangan kesabaran dan melampiaskan emosi kepada pasangan.

Karena itu, kendalikan cara berkomunikasi. Hindari berbicara ketika emosi sedang memuncak agar perkataan yang disampaikan tidak melukai pasangan dan memicu konflik yang lebih besar.

Karier Capricorn