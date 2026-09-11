Rezeki Mengalir Sepanjang Hidup, 5 Weton Ini Dipercaya Masuk Kategori Tibo Mukti

Ilustrasi weton tibo mukti yang diramal banjir rezeki sepanjang hidup menurut primbon jawa kuno (freepik)
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, jodoh, hingga urusan rezeki.
Salah satu istilah yang dikenal dalam pembahasan primbon Jawa adalah Tibo Mukti. Istilah tersebut sering dikaitkan dengan kehidupan yang berkecukupan, kemudahan dalam mencari penghasilan, serta keberuntungan yang menyertai seseorang.
Pemilik weton yang masuk kategori ini dipercaya mempunyai sejumlah karakter positif yang dapat mendukung perjalanan hidupnya. Selain urusan ekonomi, mereka juga disebut berpotensi mendapatkan penghormatan dari lingkungan dan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.
Namun, ramalan weton tetap merupakan bagian dari kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat Jawa. Prediksi tersebut tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang. Nilai positif yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan motivasi untuk terus bekerja keras dan berbuat baik.
Menurut kanal YouTube Jawa Tulen 77, terdapat lima weton yang disebut masuk dalam kategori Tibo Mukti dan dipercaya mempunyai jalan rezeki yang baik.
Berikut lima weton tersebut.
Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12. Dalam primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang kuat, adil, dan mempunyai wawasan cukup luas.
Mereka juga dipercaya menjunjung tinggi sopan santun dan kejujuran. Sikap bijaksana dalam menghadapi orang lain membuat Rabu Legi cenderung mendapatkan rasa hormat dari lingkungan.
Meski mempunyai banyak sisi positif, mereka disebut memiliki kecenderungan suka mempertahankan pendapat. Karena itu, pengendalian diri menjadi hal yang penting.
Dalam kepercayaan primbon, jalan rezeki Rabu Legi dapat semakin baik apabila mampu mengurangi keinginan yang berlebihan dan tidak terlalu mencampuri persoalan orang lain.
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Jawa Pos
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