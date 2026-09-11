Ramalan Asmara Zodiak Virgo Jumat, 11 September 2026: Jangan Tuntut Cinta Harus Sempurna

Ilustrasi zodiak Virgo (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Jumat, 11 September 2026 membawa pesan agar tidak terlalu menuntut hubungan berjalan sempurna.
Virgo dikenal memiliki standar yang cukup tinggi sehingga berbagai hal kecil dalam hubungan terkadang mudah terlihat ketika tidak sesuai dengan harapan.
Sikap tersebut memang dapat membantu Virgo memperhatikan kualitas hubungan, tetapi jika dilakukan berlebihan justru bisa membuat pasangan merasa terus berada di bawah tekanan.
Virgo mungkin memiliki gambaran tertentu mengenai hubungan yang ideal.
Ketika kenyataan tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran tersebut, Virgo dapat merasa kecewa meskipun sebenarnya persoalan yang terjadi tidak terlalu besar.
Karena itu, cobalah melihat hubungan secara lebih realistis dan berikan ruang bagi pasangan untuk mempunyai karakter serta kebiasaan yang berbeda.
Tidak semua perbedaan harus dianggap sebagai tanda bahwa hubungan sedang mengalami masalah.
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Jawa Pos
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