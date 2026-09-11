Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 11 September 2026: Berani Jujur dengan Perasaan Sendiri

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Jumat, 11 September 2026 mengajak untuk lebih terbuka terhadap perasaan yang sebenarnya sedang dirasakan.
Pisces dikenal cukup peka terhadap perubahan suasana hati orang lain sehingga terkadang lebih sibuk memahami pasangan daripada mengungkapkan kebutuhan sendiri.
Sikap tersebut memang dapat membantu menjaga keharmonisan hubungan, tetapi terlalu sering memendam perasaan justru bisa membuat Pisces merasa lelah secara emosional.
Pisces mungkin terbiasa menyesuaikan diri dengan keadaan pasangan agar hubungan tetap terasa nyaman.
Kebiasaan tersebut menunjukkan kepedulian, tetapi jangan sampai membuat kebutuhan pribadi selalu ditempatkan di urutan terakhir.
Hubungan yang sehat tetap membutuhkan keseimbangan sehingga kedua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang dirasakan.
Jika terdapat persoalan yang belakangan terus mengganggu pikiran, Jumat ini dapat menjadi waktu yang baik untuk membicarakannya dengan pasangan.
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Jawa Pos
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