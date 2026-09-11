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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 11 September 2026 | 17.14 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Jumat, 11 September 2026: Kendalikan Pengeluaran dan Prioritas

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Pisces pada Jumat, 11 September 2026 membutuhkan pengelolaan yang lebih hati-hati, terutama ketika muncul keinginan menggunakan uang untuk kesenangan sesaat.

Pisces mungkin lebih mudah tergoda berbelanja ketika sedang membutuhkan hiburan atau ingin memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah menjalani hari yang melelahkan.

Menikmati hasil kerja tentu bukan sesuatu yang salah, tetapi tetap diperlukan batas agar pengeluaran tidak mengganggu kebutuhan dan rencana finansial yang lebih penting.

Berikut ramalan keuangan zodiak Pisces pada Jumat, 11 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces sebaiknya tidak langsung mengeluarkan uang ketika muncul keinginan membeli sesuatu.

Sebelum melakukan transaksi, berikan waktu untuk mempertimbangkan apakah barang atau layanan tersebut memang dibutuhkan atau hanya memberikan kesenangan sementara.

Jika jawabannya masih belum jelas, menunda pembelian dapat menjadi pilihan yang lebih aman.

Jeda tersebut memberi kesempatan kepada Pisces untuk melihat kembali kondisi anggaran tanpa dipengaruhi dorongan sesaat.

Editor: Novia Tri Astuti
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