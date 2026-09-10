Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 11 September 2026 | 02.40 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Besok Jumat, 11 September 2026: Luangkan Waktu untuk Beristirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Taurus besok, Jumat 11 September 2026, membawa pesan agar Anda tidak terlalu memaksakan diri ketika menghadapi berbagai tuntutan sehari-hari.

Pergerakan Bulan di Virgo membuat Taurus perlu memperlambat ritme sejenak dan memberikan ruang bagi pikiran untuk beristirahat agar tekanan mental tidak semakin menumpuk.

Di tengah berbagai urusan yang harus diselesaikan, Taurus tetap diminta mengandalkan usaha sendiri daripada hanya menunggu keberuntungan datang.

Dalam urusan asmara, keterbukaan menjadi kunci karena menyampaikan perasaan dengan jujur dapat membantu hubungan berjalan lebih sehat.

Sementara itu, kondisi keuangan mengharuskan Taurus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang, terutama sebelum membuat keputusan besar atau merencanakan perjalanan.

Di tempat kerja, kedisiplinan dan kemauan untuk terus berusaha dapat membawa perkembangan yang positif, bahkan bagi Taurus yang sedang memegang tanggung jawab tambahan.

Kondisi kesehatan juga perlu mendapat perhatian karena tubuh membutuhkan usaha yang konsisten, termasuk kembali melakukan aktivitas fisik jika sebelumnya sempat terabaikan.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Taurus untuk Jumat, 11 September 2026, mulai dari asmara, karier, keuangan, hingga kesehatan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aries Besok Jumat, 11 September 2026: Kerja Keras Membawa Hasil Positif - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries Besok Jumat, 11 September 2026: Kerja Keras Membawa Hasil Positif

Jumat, 11 September 2026 | 02.42 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 11 September 2026: Sabar Menata Langkah Baru - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 11 September 2026: Sabar Menata Langkah Baru

Jumat, 11 September 2026 | 02.38 WIB

Ramalan Zodiak Cancer Besok Jumat, 11 September 2026: Jaga Keseimbangan dan Kesabaran - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Jumat, 11 September 2026: Jaga Keseimbangan dan Kesabaran

Jumat, 11 September 2026 | 02.36 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore