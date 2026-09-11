Ramalan Zodiak Capricorn 11 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector)
JawaPos.com - Hari ini, saatnya bagi zodiak Capricorn untuk memiliki mimpi besar. Cobalah membuat daftar semua yang keinginan dalam hidup. Tindakan yang Capricorn lakukan untuk menyelesaikan fase ini akan membuahkan hasil yang besar dan membantu dalam menentukan tujuan sendiri.
Melalui semangat yang baik, tidak ada yang tampak mustahil ketika waktu yang penuh energi kosmik ini menghampirimu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 11 September 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak Capricorn dan pasangan perlu menikmati berjalan-jalan di alam terbuka dan menghargai waktu yang dihabiskan bersama. Terkait karir, konsentrasi dan dedikasi adalah kunci kesuksesan profesional bagi Capricorn.
Sementara itu, luangkan waktu untuk memahami dari mana perubahan suasana hati yang mengganggumu ini berasal. Terkait keuangan, cobalah memberikan donasi atau memberikan hadiah kepada seseorang saat Capricorn menerima pemasukan secara tidak terduga.
Cinta Capricorn
Secara romantis, ini adalah periode yang menguntungkan. Nikmati berjalan-jalan di alam terbuka bersama pasangan dan hargai waktu yang dihabiskan bersama.
Jika sebelumnya keluarga keberatan dengan pasangan pilihan Capricorn, mereka akan mulai menerima. Jadi, rayakan perubahan positif ini.
Karir Capricorn
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