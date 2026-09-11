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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 11 September 2026 | 10.15 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 11 September 2026: Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak Aquarius mungkin merasa sangat puas dan damai. Aquarius mungkin akan menerima beberapa kabar baik yang tak terduga dari teman dekat atau kerabat. 

Akibatnya, Aquarius mungkin berada dalam suasana hati yang positif dengan emosi yang relatif stabil. Manfaatkan hari yang penuh kebahagiaan ini dengan menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih. Biarkan orang-orang terkasih menyegarkan perasaanmu.

Zodiak Pisces merasa penuh kasih sayang dan emosional. Pisces merasa berempati terhadap orang lain yang membutuhkan hari ini. 

Pisces mungkin merasa puas hanya dengan mendengarkan orang lain menceritakan kisahnya. Kebaikan ini adalah kebajikan terbesar Pisces, tetapi ingatlah untuk memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab diri sendiri juga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 11 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak Aquarius perlu bersikap realistis dan memanfaatkan kejernihan pikiran untuk menilai hubungan asmara apa adanya. Terkait karir, cobalah merencanakan jalan yang tepat untuk diri sendiri sebelum melangkah maju.

Sementara itu, jangan biarkan hal negatif meningkatkan stres secara berlebihan. Pada sisi keuangan, Aquarius akan mendapat uang secara tidak terduga di luar pendapatan sendiri.

Cinta Aquarius

Editor: Candra Mega Sari
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