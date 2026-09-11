Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 11 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Magnific)
JawaPos.com - Semua tujuan zodiak Leo akan berada dalam jangkauan. Cobalah untuk tetap fokus, bekerja keras, dan tidak kehilangan fokus pada tujuan. Kemauan dan tekad yang kuat, akan terbukti sangat penting dalam mewujudkan tujuan dan ambisimu.
Gunakan hari ini untuk memprioritaskan berbagai aspek pekerjaan yang membutuhkan lebih banyak usaha dan perhatian. Melalui kerja keras dan dedikasi yang tak kenal lelah, tidak ada rintangan atau tantangan yang cukup besar untuk menghentikan Leo dalam mewujudkan impian.
Zodiak Virgo memancarkan pesona dan kecerdasan pada hari ini. Hari yang beruntung mungkin menanti Virgo. Manfaatkan kesempatan ini untuk membujuk orang lain agar mereka menerima semua yang Virgo inginkan.
Virgo mungkin akan gembira dengan semua kejadian baik yang ada dalam hidup. Namun, jangan lupakan hal-hal dalam hidup yang mungkin membutuhkan perhatianmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Jumat, 11 September 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak Leo harus membuat diri sendiri merasa istimewa dan menyadari kualitas-kualitas yang membuat disukai orang lain. Terkait karir, terbukalah terhadap ide-ide baru dari rekan kerja untuk menghidupkan proyek yang tengah dikerjakan.
Sementara itu, bersikap positif akan memberikan dampak baik pada kesehatan dan sangat ampuh melawan depresi. Terkait keuangan, jual beli properti adalah aktivitas yang menguntungkan bagi Leo saat ini.
Cinta Leo
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022