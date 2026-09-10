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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 02.55 WIB

Bukan Sekadar Tren, 5 Zodiak Wanita Ini Konon Nyaman Menjalin Asmara dengan Brondong

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Beberapa wanita cenderung memilih pria muda atau brondong kala menjalin hubungan asmara.

Menurut astrologi, hal tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan tanda-tanda zodiak yang dimiliki mereka.

Dilansir times of india, berikut lima zodiak wanita menyukai pria brondong. Apakah Anda termasuk?

1. Taurus

Taurus sangat protektif, jadi naluri dasar zodiak ini untuk melindungi seseorang juga membayangi hubungan mereka.

Oleh karena itu, wanita Taurus sering kali melihat diri mereka sebagai sosok yang lebih tua dan teladan bagi pasangan romantisnya.

Mereka suka memberi instruksi atau sedikit memerintah seseorang, jadi pilihan terbaik adalah mencari seseorang yang lebih muda darinya.

2. Gemini

Wanita Gemini mencari pasangan yang sangat mirip dengannya.

Gemini biasanya memiliki kepribadian menyenangkan, sehingga mereka berpikir seiring bertambahnya usia, seseorang biasanya menjadi lebih membosankan dan kurang menyenangkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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