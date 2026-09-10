Bukan Sekadar Tren, 5 Zodiak Wanita Ini Konon Nyaman Menjalin Asmara dengan Brondong

ilustrasi pasangan kekasih. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Beberapa wanita cenderung memilih pria muda atau brondong kala menjalin hubungan asmara.
Menurut astrologi, hal tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan tanda-tanda zodiak yang dimiliki mereka.
1. Taurus
Taurus sangat protektif, jadi naluri dasar zodiak ini untuk melindungi seseorang juga membayangi hubungan mereka.
Oleh karena itu, wanita Taurus sering kali melihat diri mereka sebagai sosok yang lebih tua dan teladan bagi pasangan romantisnya.
Mereka suka memberi instruksi atau sedikit memerintah seseorang, jadi pilihan terbaik adalah mencari seseorang yang lebih muda darinya.
2. Gemini
Wanita Gemini mencari pasangan yang sangat mirip dengannya.
Gemini biasanya memiliki kepribadian menyenangkan, sehingga mereka berpikir seiring bertambahnya usia, seseorang biasanya menjadi lebih membosankan dan kurang menyenangkan.
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Jawa Pos
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