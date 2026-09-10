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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 11 September 2026 | 05.34 WIB

Konon Punya Aura Kuat, 7 Weton Ini Disebut Mudah Menarik Rezeki dan Kesuksesan

weton spesial yang disayang semesta, harta berlimpah dan status mulia. (Freepik/ freepik) - Image

weton spesial yang disayang semesta, harta berlimpah dan status mulia. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, rezeki, hingga keberuntungan seseorang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya memiliki karakter istimewa karena dianggap membawa energi positif dan daya tarik tersendiri. Pemiliknya disebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kemudahan dalam urusan pekerjaan maupun kehidupan finansial.

Tidak berhenti pada persoalan materi, beberapa weton juga dipercaya memiliki aura yang membuat pemiliknya dihormati serta mendapatkan tempat baik di lingkungan sosial.

Meski demikian, berbagai ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa. Rezeki dan keberhasilan seseorang tentu tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan weton kelahiran.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki energi istimewa, peluang rezeki besar, serta potensi memperoleh kedudukan yang dihormati.

1. Senin Legi

Senin Legi disebut sebagai salah satu weton yang memiliki daya tarik kuat dalam urusan peluang dan kehidupan finansial. Pemilik weton ini dipercaya mempunyai perpaduan antara kemampuan berpikir dan naluri yang cukup baik.

Karakter tersebut membuat mereka dianggap mampu melihat kesempatan sekaligus mempertimbangkan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis.

Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain juga menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan Senin Legi. Relasi yang luas dipercaya dapat membuka berbagai pintu kesempatan.

Namun, kecenderungan berani mengambil risiko tetap perlu dikendalikan. Jika terlalu gegabah dalam mengejar keuntungan, hasil yang telah diperoleh justru berpotensi berkurang.

Dalam kepercayaan tradisional, Senin Legi juga dikaitkan dengan sisi spiritual yang kuat. Karena itu, doa dan ikhtiar sering dianggap menjadi bagian penting dalam perjalanan rezekinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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