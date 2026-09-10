Rezeki dan Karier Berpeluang Stabil, 5 Shio Ini Disebut Bernasib Baik

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang tentu berharap kehidupannya berjalan lancar, terutama dalam urusan pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Memiliki kondisi finansial yang stabil menjadi salah satu hal yang diinginkan banyak orang agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang.
Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu mudah. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai persoalan dan bekerja keras sebelum mendapatkan hasil yang diharapkan.
Dalam kepercayaan astrologi China, karakter serta peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio yang dimilikinya. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai daya juang dan karakter yang membuat mereka lebih mudah menghadapi berbagai tantangan.
Dilansir Naurakom, terdapat lima shio yang disebut memiliki peruntungan cukup baik dan berpeluang mendapatkan rezeki lebih lancar. Berikut daftarnya.
Kerbau dikenal sebagai sosok yang tekun, konsisten, dan dapat dipercaya. Mereka umumnya memiliki karakter jujur serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.
Pemilik shio ini juga disebut mampu menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Sikap tenang dan kegigihan tersebut membuat mereka dinilai memiliki peluang untuk menjaga kestabilan kehidupan, termasuk dalam pekerjaan dan keuangan.
Menurut lansiran Naurakom, mereka yang bershio Kerbau dan lahir pada Rabu disebut memiliki peruntungan yang relatif aman dan stabil. Kondisi finansial maupun kesehatan cenderung baik, sementara kehidupan keluarga digambarkan harmonis.
Sementara itu, Kerbau yang lahir pada Kamis disebut berpotensi menghadapi sejumlah tantangan terkait keuangan dan kesehatan. Meski begitu, dukungan keluarga maupun sahabat dapat membantu mereka melewati masa sulit tersebut.
Shio Macan identik dengan keberanian, rasa percaya diri, dan ambisi yang tinggi. Mereka tidak takut mengambil keputusan dan cenderung memiliki kemauan kuat untuk mencapai target.
Karakter tersebut membuat Macan dianggap memiliki potensi bagus dalam urusan karier dan kekayaan. Kendati demikian, peruntungannya disebut tidak selalu berjalan mulus dan dapat mengalami naik turun.
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Jawa Pos
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