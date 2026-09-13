Ramalan Karier Zodiak Capricorn Minggu, 13 September 2026: Hindari Drama dan Fokus pada Pekerjaan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Minggu, 13 September 2026 mengingatkan pentingnya menjaga diri agar tidak terseret dalam perdebatan yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan tanggung jawab pekerjaan.
Lingkungan profesional memang tidak selalu bebas dari perbedaan pendapat, tetapi Capricorn tidak harus menjadikan setiap perbedaan sebagai konflik yang perlu dimenangkan.
Sikap tenang, kemampuan menentukan batas, dan fokus pada pekerjaan dapat membantu Capricorn menjalani aktivitas profesional dengan lebih nyaman sekaligus menjaga energi tetap terarah.
Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Minggu, 13 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Ketika rekan kerja memiliki pandangan yang berbeda, Capricorn sebaiknya tidak langsung memberikan respons secara emosional.
Dengarkan terlebih dahulu alasan di balik pendapat tersebut agar persoalan dapat dilihat secara lebih objektif.
Tidak semua perbedaan berarti seseorang sedang menentang Capricorn.
Bisa saja perbedaan tersebut muncul karena masing-masing orang memiliki pengalaman, cara berpikir, atau pendekatan yang berbeda terhadap suatu pekerjaan.
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