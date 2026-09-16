Ramalan Asmara Zodiak Taurus Rabu, 16 September 2026: Jujur pada Perasaan dan Kebutuhan

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Taurus pada Rabu, 16 September 2026, mengingatkan bahwa menjaga hubungan bukan berarti harus selalu mengesampingkan kebutuhan diri sendiri.
Taurus terkadang terlalu fokus mempertahankan suasana agar tetap harmonis sehingga perasaan pribadi justru tidak mendapatkan ruang yang cukup.
Padahal, hubungan yang nyaman juga membutuhkan kejujuran agar kedua pihak dapat memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan satu sama lain.
Jika terdapat sesuatu yang membuat Taurus merasa tidak nyaman, jangan terus menyimpannya hanya karena khawatir pembicaraan tersebut akan menimbulkan persoalan baru.
Perasaan yang dipendam terlalu lama justru dapat membuat masalah kecil terasa semakin besar.
Pada akhirnya, Taurus bisa merasa kecewa karena terlalu lama menahan sesuatu yang sebenarnya perlu disampaikan.
Bagi Taurus yang sudah memiliki pasangan, cobalah membicarakan kebutuhan masing-masing dengan cara yang tenang.
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Jawa Pos
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