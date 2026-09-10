Kekayaannya Meroket! 5 Weton Unggulan Rezekinya Sedang Naik Daun di Bulan September

seseorang yang kekayaannya meroket./Freepik/freepik

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton bukan hanya sekadar angka dari tanggal lahir, tetapi juga dianggap sebagai tanda untuk nasib, keberuntungan, dan jalan hidup seseorang.

Setiap bulan dipandang memiliki energi yang berbeda, termasuk bulan September yang dianggap sebagai bulan transisi yang penuh berkah.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, menurut primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini tengah berada di puncak keberuntungan.

Mereka akan lebih gampang menarik rezeki, usaha yang dilakukan berbuah manis, dan masalah keuangan terasa lebih mudah.



Mari kita lihat lima weton terfavorit yang diperkirakan rezekinya sedang meningkat di bulan September ini.



1. Weton Senin Legi – Pintu Rezeki Terbuka Lebar



Orang-orang yang lahir pada weton Senin Legi dikenal memiliki sifat tenang, bijaksana, dan mudah dipercaya oleh orang lain.

Di bulan September ini, rezeki mereka seperti mendapatkan suntikan energi baru.

Peluang usaha terbuka lebar, kesempatan untuk berkolaborasi datang tanpa henti, dan kondisi keuangan terasa stabil.

Bahkan, beberapa dari mereka mungkin mendapatkan keuntungan yang tak terduga, seperti bonus dari pekerjaan, peningkatan dalam penjualan, atau proyek baru.



2. Weton Rabu Pahing – Dikelilingi Keberuntungan



Mereka yang lahir di bawah weton Rabu Pahing diyakini memiliki aura keberuntungan yang menular.

Mereka memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, kreatif, dan memiliki insting tajam dalam melihat peluang.

Bulan September memberi mereka banyak kesempatan untuk mendapatkan harta.

Usaha yang sempat terhenti dapat kembali bergerak, dan mereka tidak perlu khawatir tentang biaya hidup karena ada tambahan aliran rezeki.

Bahkan, ada kemungkinan besar mereka akan mendapatkan dukungan finansial dari sumber yang tak terduga.



3. Weton Jumat Kliwon – Harta Berlipat Ganda



Menurut primbon, weton Jumat Kliwon memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan daya tarik rezeki yang luar biasa.

Mesin rezeki mereka di bulan September ini tengah beroperasi dengan baik.

Apa pun yang mereka lakukan, terutama dalam bidang usaha, perdagangan, atau investasi, akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Tak jarang, uang yang mereka terima bisa berlipat ganda dari hasil kerja keras sebelumnya.

Keuangan yang dulunya goyah kini mulai stabil dan mengalami peningkatan pesat.



4. Weton Selasa Pon – Rezeki Mengalir Lancar



Orang yang lahir di Selasa Pon dikenal sebagai sosok pekerja keras, jujur, dan pantang menyerah.

Bulan September menjadi waktu yang penuh berkah bagi mereka.

Usaha kecil yang mereka bangun bisa berkembang dengan pesat, karier mereka pun meningkat, bahkan ada peluang untuk mendapatkan jabatan baru atau pengakuan lainnya.

Rezeki mengalir dengan lancar seperti air dari sungai yang tak pernah kering, sehingga menghilangkan rasa cemas terkait masalah keuangan.



5. Weton Kamis Wage – Menerima Dukungan Tak Terduga



Kamis Wage dikenal sebagai weton yang sering mendapatkan bantuan dari alam semesta.

Individu dengan weton ini biasanya memiliki banyak teman dan mudah mendapatkan simpati orang lain.

Di bulan September, keberuntungan mereka semakin mencolok.

Selain usaha dan pekerjaan yang memberikan hasil, mereka juga akan menerima dukungan dari orang-orang di sekitar yang menawarkan bantuan finansial maupun kesempatan untuk bekerjasama.

Ini membuat mereka semakin yakin untuk melangkah menuju kesuksesan.



Kesimpulan



Bulan September menurut primbon Jawa dianggap sebagai periode yang sangat baik bagi beberapa weton istimewa yang telah disebutkan sebelumnya.

Senin Legi, Rabu Pahing, Jumat Kliwon, Selasa Pon, dan Kamis Wage berada dalam fase keberuntungan finansial yang puncaknya sedang terjadi.