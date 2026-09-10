4 Weton ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Bikin Melongo, Apakah Anda Salah Satu yang Beruntung?

JawaPos.com - Ketika satu pekerjaan berakhir, kesempatan lain muncul. Saat usaha mengalami penurunan, justru ada jalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Namun, ada pula orang yang harus melewati perjalanan lebih panjang sebelum akhirnya menemukan pintu rezeki yang benar-benar sesuai dengan kehidupannya.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, perbedaan perjalanan tersebut kerap dikaitkan dengan weton kelahiran.

Weton bukan sekadar penanda hari seseorang lahir, tetapi merupakan perpaduan antara hari dan pasaran dalam penanggalan Jawa yang sejak dahulu digunakan untuk membaca berbagai kecenderungan kehidupan, termasuk karakter, pekerjaan, hubungan sosial, dan rezeki.

Menariknya, terdapat beberapa weton yang dalam berbagai tafsir primbon Jawa dipercaya memiliki pola rezeki yang tidak selalu datang secara langsung.

Rezeki mereka digambarkan dapat muncul setelah melewati tantangan, perubahan, atau proses panjang yang membentuk karakter.

Lantas, apakah weton Anda termasuk di dalamnya? Simak penjelasan lengkapnya seperti yang dirangkum dari YouTube Kidung Primbon pada Rabu (09/09).

Sebelum membahas 4 weton yang dipercaya memiliki jalan rezeki menarik, penting untuk memahami terlebih dahulu makna weton dalam budaya Jawa.

Weton merupakan gabungan antara tujuh hari dalam satu pekan dan lima hari pasaran, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Perpaduan keduanya kemudian menghasilkan nilai neptu yang digunakan dalam berbagai perhitungan tradisional Jawa.

Dalam primbon, weton kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk menggambarkan kecenderungan watak seseorang.

Dari karakter tersebut kemudian muncul berbagai penafsiran mengenai bagaimana seseorang menghadapi pekerjaan, hubungan dengan orang lain, mengambil keputusan, dan menjalani berbagai fase kehidupan. Salah satu pembahasan yang cukup populer adalah mengenai jalan rezeki.

Namun, weton tidak dapat dianggap sebagai kepastian mengenai masa depan.

Seseorang yang memiliki weton tertentu tidak otomatis menjadi kaya, begitu pula seseorang dengan weton lainnya tidak berarti akan mengalami kesulitan sepanjang hidup.