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Niko Sulpriyono
Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.24 WIB

Bukan Sekadar Hoki, Ini Alasan Rabu Pahing dan Sabtu Wage Disebut Weton Anti Melarat

Ilustrasi anti melarat (Freepik)

JawaPos.com – Dalam kehidupan, kondisi ekonomi terkadang mengalami naik turun yang sulit diprediksi. Ada orang yang harus berjuang keras ketika menghadapi masa sulit, sementara sebagian lainnya terlihat mampu melewati berbagai tantangan dengan lebih tenang.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, fenomena tersebut sering dikaitkan dengan perhitungan weton. Primbon Jawa menyebut bahwa setiap weton memiliki karakter dan energi tertentu yang dipercaya dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Beberapa weton bahkan dipercaya memiliki keberuntungan khusus dalam urusan rezeki. Mereka disebut memiliki daya tahan kuat, mampu bangkit dari kesulitan, dan selalu menemukan peluang meski berada dalam kondisi yang tidak mudah.

Dua weton yang sering dikaitkan dengan istilah “anti melarat” adalah Rabu Pahing dan Sabtu Wage. Menurut kepercayaan primbon, kedua weton ini memiliki karakter pekerja keras, pandai mengatur kehidupan, serta memiliki keberuntungan yang datang melalui berbagai jalan.

Meski demikian, weton tetap menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan. Keberhasilan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, kemampuan, doa, dan pilihan yang diambil dalam kehidupan.

Berikut penjelasan mengenai karakter dua weton tersebut yang dirangkum dari kanal YouTube PRIMBON JAWA.

1. Rabu Pahing: Memiliki Naluri Kuat dan Pandai Membuka Peluang

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16, berasal dari nilai Rabu dan pasaran Pahing.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki kemampuan berpikir tajam serta mudah membaca keadaan di sekitarnya. Mereka cenderung mampu menemukan solusi ketika menghadapi berbagai persoalan.

Rabu Pahing juga dikenal sebagai pribadi yang tidak mudah menyerah. Mereka memiliki semangat belajar tinggi dan selalu berusaha memperbaiki keadaan, meskipun harus melewati banyak tantangan.

Sikap pantang menyerah tersebut membuat mereka sering dianggap memiliki jalan rezeki yang terbuka. Ketika satu peluang tertutup, mereka dipercaya mampu menemukan kesempatan baru melalui cara lain.

Selain itu, pemilik weton Rabu Pahing sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki ketenangan dalam menghadapi tekanan. Mereka tidak mudah panik dan lebih memilih mencari solusi dibanding mengeluh.

Karakter inilah yang membuat mereka dipercaya mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi.

2. Sabtu Wage: Membangun Kesuksesan Secara Perlahan Namun Stabil

Sabtu Wage merupakan weton yang dipercaya memiliki karakter kuat, tenang, dan penuh perhitungan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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