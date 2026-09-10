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Niko Sulpriyono
Kamis, 10 September 2026 | 16.33 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Kaya Mendadak September 2026, Tarot Ungkap Peluang Rezeki Tak Terduga

Ilustrasi Zodiak Kaya Mendadak (Unsplash) - Image

Ilustrasi Zodiak Kaya Mendadak (Unsplash)

JawaPos.com - Dalam pembacaan tarot kali ini, terdapat 5 zodiak yang disebut memiliki energi finansial cukup kuat dan berpotensi mengalami perubahan ekonomi yang tidak terduga.

Aries, Capricorn, Scorpio, Libra, dan Sagitarius muncul melalui kartu tarot dengan makna yang berbeda-beda. 

Ada yang dikaitkan dengan pekerjaan baru, peluang bisnis, keuntungan finansial, pilihan yang menguntungkan, hingga awal kehidupan yang lebih penuh kelimpahan.

Meski demikian, setiap peluang keuangan tetap perlu dipertimbangkan secara rasional agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan prediksi.

Berikut 5 zodiak yang diprediksi kaya mendadak dirangkum dari kanal YouTube Ryan Mercury pada Rabu (09/09).

1. Aries

Aries menjadi zodiak pertama yang muncul melalui kartu Ace of Wands. 

Dalam pembacaan tarot, kartu ini sering dikaitkan dengan semangat, permulaan, keberanian, dan munculnya kesempatan baru. 

Jika dikaitkan dengan kondisi finansial, September 2026 dapat menjadi momentum bagi Aries untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan ekonomi.

Peluang tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti pekerjaan baru, proyek yang menghasilkan keuntungan, bisnis yang mulai berkembang, atau kesempatan untuk mengembangkan sumber pendapatan. 

Energi Ace of Wands juga menggambarkan dorongan kuat untuk mengambil tindakan setelah menemukan peluang yang dianggap menjanjikan.

Bagi Aries, pesan utama kartu ini bukan sekadar tentang mendapatkan uang secara tiba-tiba, tetapi keberanian memanfaatkan kesempatan yang datang. 

Jika ada peluang baru pada September 2026, Aries disarankan tetap bersemangat sekaligus menghitung risiko agar potensi keuntungan dapat dimanfaatkan secara bijaksana.

2. Capricorn

Capricorn muncul melalui kartu Page of Pentacles, yang memiliki keterkaitan kuat dengan pembelajaran, pekerjaan, peluang material, dan perkembangan finansial. 

Editor: Novia Tri Astuti
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