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Kamis, 10 September 2026 | 16.27 WIB

3 Zodiak yang Hidupnya akan Dibanjiri Duit di September 2026, Dompet Selalu Tebal Penuh Uang

Zodiak yang diramalkan hidup akan banjir duit di September 2026 saat dompet selalu tebal penuh uang. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan hidup akan banjir duit di September 2026 saat dompet selalu tebal penuh uang. (dok: magnific)

JawaPos.com - Bulan September sangat mungkin jadi perode yang akan begitu dirindukan bagi sebagian orang.

Dalam penerawangan astrolog, periode kedua tahun kuda api ini bisa jadi waktu ketika hidup dari sebagian orang dipenuhi dengan rezeki.

Banyak hal-hal baik datang memberikan perubahan, termasuk membuat situasi finansial yang dipunya jadi lebih sehat.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan hidup akan dibanjiri duit di September 2026 saat dompet selalu tebal penuh uang.

1. Zodiak Leo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak leo dikatakan akan punya keberuntungan di bulan September 2026 ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan akan membuat datangnya uang ke hidup mereka jadi lebih lancar.

Malahan dalam beberapa waktu ke depan jumlah yang diterima bisa jauh lebih besar dari biasanya.

Editor: Novia Tri Astuti
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