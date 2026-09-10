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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 10 September 2026 | 16.17 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 10 September 2026: Kembalikan Fokus dan Jaga Kualitas Kerja

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Karier Capricorn pada Kamis, 10 September 2026 membutuhkan kemampuan untuk mengembalikan fokus karena pikiran mungkin lebih mudah berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya.

Pengaruh Bulan di Leo dapat membuat Capricorn memikirkan terlalu banyak hal secara bersamaan sehingga tugas yang sebenarnya penting justru berisiko terabaikan.

Karena itu, menentukan prioritas dan menjaga ritme kerja akan membantu Capricorn menyelesaikan tanggung jawab dengan lebih terarah.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Kamis, 10 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn dapat memulai hari dengan membuat daftar pekerjaan yang perlu diselesaikan.

Tentukan tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan batas waktu agar perhatian tidak terus berpindah ke berbagai urusan yang belum mendesak.

Cara tersebut dapat membantu Capricorn mengetahui pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu tanpa membuat seluruh tanggung jawab terasa terlalu berat.

Jangan terburu-buru mengosongkan daftar tugas hanya demi merasa semua pekerjaan sudah selesai.

Editor: Novia Tri Astuti
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