Harta Tak Berkurang! 5 Weton Unggulan Terlahir dengan Tabungan Kekayaan Setinggi Gunung Hingga Tua

JawaPos.com - Dalam tradisi nenek moyang Jawa, weton lebih dari sekadar penanda tanggal lahir.

Ia mencerminkan kepribadian, rangkaian hidup, bahkan keberuntungan seseorang.

Ada individu yang meskipun bekerja keras, rezekinya tetap terbatas, sedangkan yang lain seolah ditakdirkan untuk tidak kehabisan uang—bagaikan memiliki simpanan setinggi gunung yang tidak pernah surut.

Berdasarkan primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang membawa aura keberuntungan yang melimpah, seolah Eyang Semar selalu hadir mendampingi mereka.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat 5 weton unggulan yang dikenal memiliki “dompet tak pernah kosong”, simpanan yang terus bertambah, dan kekayaan yang terus mengalir hingga lanjut usia.

1. Weton Minggu Pahing – Dipenuhi Aura Emas

Individu yang lahir pada Minggu Pahing dikenal sebagai sosok yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan visi yang tajam.

Dalam primbon, weton ini memiliki nilai yang tinggi, sehingga rejeki selalu datang tanpa henti.

Seakan semua yang mereka sentuh berubah menjadi emas.