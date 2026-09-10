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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 10 September 2026 | 20.28 WIB

7 Shio Istimewa Tak Pernah Takut Gagal dan Selalu Berani Mencoba, Berakhir Diberi Kekayaan Berlebih

seseorang yang dilimpahkan kekayaan berlebih - Image

seseorang yang dilimpahkan kekayaan berlebih

JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup, banyak individu yang merasa ragu untuk melangkah akibat takut akan kegagalan. 

Namun, sebenarnya, kegagalan sering kali hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. 

Menariknya, dalam astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang dikenal mempunyai keberanian yang luar biasa: mereka tidak mudah gentar, selalu mencari kesempatan baru, dan tidak pernah berhenti berupaya. 

Mental juang yang kuat inilah yang membawa mereka menuju kekayaan berlimpah.

Dilansir dari Youtube Rezeki dan Hoki, terdapat 7 shio istimewa yang diyakini memiliki kekuatan besar untuk menghadapi tantangan, mengatasi kegagalan, dan pada akhirnya meraih kekayaan yang melimpah.

1. Shio Naga – Pemimpin yang Selalu Melangkah Lebih Jauh

Naga merupakan simbol kekuatan dan pesona. 

Mereka dilahirkan dengan jiwa pemimpin yang berani. 

Ketika satu jalan tertutup, Naga akan mencari jalan lain. Kegagalan tidak pernah menghalangi mereka; sebaliknya, itu menjadi dorongan untuk bangkit lebih kuat. 

Tak heran, banyak orang dengan shio Naga sukses menjadi pengusaha inovatif atau sosok inspiratif. 

Editor: Hanny Suwindari
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