Harta Melimpah! 7 Weton Istimewa Kesayangan Eyang Semar, Tak Pernah Kekurangan Uang Sepeserpun

JawaPos.com - Dalam tradisi kepercayaan Jawa, setiap individu lahir dengan nasib yang telah ditentukan dari awal.

Hari lahir atau weton diyakini berperan penting dalam menentukan rezeki, jodoh, karakter, dan keberuntungan seseorang.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, dari sekian banyak weton, ada beberapa yang dianggap istimewa karena memiliki energi kuat dan selalu berada di bawah perlindungan Eyang Semar, tokoh penjaga sejati dalam dunia pewayangan.

Primbon Jawa menjelaskan bahwa mereka yang lahir pada weton spesial ini seolah diberkahi dengan kekayaan yang tiada habisnya.

Tidak peduli seberapa berat tantangan hidup yang dihadapi, rezeki mereka tetap mengalir, dompet mereka tidak pernah kosong, dan jalan hidup mereka selalu dipenuhi dengan kecukupan.

Mari kita lihat, 7 weton favorit Eyang Semar yang diyakini tidak akan pernah kekurangan uang sepeserpun.

1. Weton Senin Legi – Sang Penentu Ketenangan

Orang yang lahir pada Senin Legi dipercaya memiliki sifat yang tenang dan bijaksana, serta mampu mendatangkan keberuntungan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya.

Rezeki mereka sering datang secara tiba-tiba, seolah ada “tangan tak terlihat” yang senantiasa membantu.