Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 10 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuanga

JawaPos.com - Zodiak aquarius adalah sosok yang murah. Aquarius mungkin berjanji akan selalu siap membantu keluarga yang membutuhkan bantuan dan dukungan.

Kemungkinan, aquarius sedang mempertimbangkan memberikan uang atau waktu untuk tujuan yang mulia. Cobalah menyumbangkan sumber daya dan waktu kepada badan amal. Aquarius akan merasakan efek positif pada diri sendiri, seperti yang dialami oleh penerima.

Zodiak pisces mungkin akan bangun dengan perasaan termotivasi untuk mengejar tujuan dan ambisi. Fantasi-fantasi ini dianggap orang lain sebagai tujuan dan ambisi yang tidak mungkin tercapai.

Namun, pisces memiliki kemampuan untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu dengan bekerja cukup keras. Jangan biarkan kesempatan itu hilang dan jangan menyerah.

Pisces perlu mempertimbangkan dengan saksama dan memikirkan setiap kemungkinan sebelum dapat mewujudkannya. Tekad dan visi akan menjadi contoh bagi teman-teman yang ingin mengikuti jejak pisces.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 10 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius dan pasangan perlu menghargai stabilitas yang diberikan oleh hubungan saat ini. Terkait karir, perubahan pada pekerjaan akan memungkinkan aquarius meraih kesuksesan profesional.

Sementara itu, tingkatkan aktivitas fisik untuk meraih kebugaran fisik yang diinginkan. Pada sisi keuangan, aquarius akan mendapat uang secara tidak terduga di luar pendapatan sendiri.