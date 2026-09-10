Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Kamis, 10 September 2026 | 11.30 WIB

6 Zodiak Diprediksi Terhanyut oleh Gelombang Uang Sepanjang September 2026, Hidup Terasa Nyaman!

Ilustrasi zodiak yang dihampiri gelombang rezeki (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang dihampiri gelombang rezeki (Magnific)

JawaPos.com - September 2026 hadir dengan peluang baru bagi siapa saja yang sedang berusaha memperbaiki kondisi kehidupan.

Setelah melewati berbagai tantangan, rutinitas panjang, dan keputusan yang menguras pikiran, datangnya pemasukan tambahan tentu menjadi kabar yang dinantikan.

Dalam astrologi populer, sejumlah zodiak bahkan disebut memiliki peluang lebih besar untuk merasakan perubahan positif dalam urusan finansial sepanjang bulan ini.

Menariknya, gambaran rezeki yang muncul bukan sekadar tentang mendapatkan uang secara tiba-tiba.

Gelombang finansial dapat hadir melalui banyak pintu, mulai dari pekerjaan yang semakin lancar, bonus, usaha yang berkembang, proyek tambahan, hadiah, bantuan orang terdekat, hingga kesempatan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Hal inilah yang membuat September 2026 dipandang sebagai periode yang menarik bagi beberapa zodiak. Enam zodiak yang masuk dalam daftar ini juga mempunyai karakter yang mendukung datangnya peluang.

Ada yang dikenal ambisius dan tidak mudah menyerah, ada yang mempunyai intuisi tajam, sementara lainnya memiliki kemampuan komunikasi, kreativitas, serta keberanian mencoba sesuatu yang baru.

Karakter tersebut dalam ramalan dipercaya dapat membantu seseorang lebih peka ketika kesempatan finansial datang.

Lantas, siapa saja yang diprediksi terhanyut oleh gelombang uang sepanjang September 2026? Apakah zodiak Anda termasuk salah satunya?

Editor: Candra Mega Sari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 10 September 2026: Jaga Fokus dan Keseimbangan Diri - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Kamis, 10 September 2026: Jaga Fokus dan Keseimbangan Diri

Kamis, 10 September 2026 | 00.02 WIB

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Kamis, 10 September 2026: Berani Mengejar Impian - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Sagittarius Besok Kamis, 10 September 2026: Berani Mengejar Impian

Rabu, 9 September 2026 | 23.58 WIB

Gajian Tak Langsung Dihabiskan, 4 Zodiak Ini Dikenal Pandai Menyimpan Uang - Image
Zodiak

Gajian Tak Langsung Dihabiskan, 4 Zodiak Ini Dikenal Pandai Menyimpan Uang

Rabu, 9 September 2026 | 23.56 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore