Gajian Tak Langsung Dihabiskan, 4 Zodiak Ini Dikenal Pandai Menyimpan Uang

JawaPos.com – Momen menerima gaji biasanya menjadi waktu yang ditunggu-tunggu banyak orang. Ada yang langsung merencanakan belanja atau menikmati hasil kerja, tetapi ada pula yang justru memilih menyisihkan sebagian besar penghasilannya untuk tabungan.

Cara seseorang memperlakukan uang memang dapat dipengaruhi banyak hal, mulai dari kebiasaan, kondisi finansial, hingga tujuan hidup. Namun, dalam astrologi, karakter setiap zodiak juga kerap dikaitkan dengan kecenderungan seseorang ketika mengelola keuangan.

Dilansir dari Astrotalk, terdapat empat zodiak yang dikenal lebih berhati-hati menggunakan uang dan cenderung memilih menabung dibandingkan menghabiskan penghasilan untuk kesenangan sesaat.

1. Virgo

Virgo dikenal sebagai pribadi yang teliti dan gemar membuat perencanaan. Karakter tersebut juga terlihat ketika mereka mengatur kondisi keuangan.

Sebelum mengeluarkan uang, Virgo biasanya akan mempertimbangkan apakah pembelian tersebut benar-benar diperlukan. Mereka cenderung menyusun anggaran dan memikirkan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Bagi Virgo, menyimpan uang bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja. Mereka hanya ingin memastikan kondisi finansial tetap aman sebelum mengalokasikan dana untuk keinginan pribadi.

2. Cancer

Cancer mempunyai sifat penyayang dan penuh perhatian. Karakter tersebut membuat mereka cukup berhati-hati dalam menggunakan penghasilan karena ingin memiliki cadangan untuk menghadapi kebutuhan yang tidak terduga.