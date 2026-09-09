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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 10 September 2026 | 06.11 WIB

Rezeki Tak Putus! 5 Shio Ini Disebut Dapat Keberuntungan dari Kebaikan

Shio mendapatkan rezeki berlimpah berkat kebaikan kata astrologi Tionghoa - Image

Shio mendapatkan rezeki berlimpah berkat kebaikan kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan karakter, usaha, serta energi yang dipercaya melekat pada masing-masing shio.

Ada pula kepercayaan bahwa perilaku baik dan ketulusan kepada orang lain dapat menjadi bagian dari jalan menuju keberuntungan. Karena itu, sejumlah shio disebut memiliki potensi memperoleh rezeki berlimpah berkat sifat positif yang mereka tunjukkan.

Ramalan tersebut tentu merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang. Dalam kehidupan nyata, kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usaha, kesempatan, dan cara seseorang mengelola keuangan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang disebut berpotensi memperoleh keberuntungan dan rezeki berkat kebaikan yang dimilikinya.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal dalam astrologi Tionghoa sebagai sosok yang memiliki karakter kuat, percaya diri, dan penuh strategi. Mereka dipercaya mampu menghadapi berbagai tantangan dengan keteguhan hati.

Orang yang termasuk shio ini diyakini tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Mereka cenderung menjadikan kesulitan sebagai pengalaman untuk bangkit dan mencari peluang baru.

Dalam ramalan tersebut, kebaikan yang dilakukan secara konsisten disebut dapat membuka jalan menuju keberuntungan. Perpaduan antara kecerdasan, keberanian, dan sikap positif membuat Shio Naga dianggap memiliki peluang besar untuk mencapai kemakmuran.

Tahun kelahiran yang termasuk Shio Naga antara lain 1964, 1976, 1988, 2000, dan 2012. Masing-masing tahun tersebut memiliki unsur berbeda dalam sistem astrologi Tionghoa.

2. Shio Kelinci

Pemilik Shio Kelinci dikenal memiliki karakter lembut, mudah beradaptasi, dan cukup peka terhadap kondisi orang di sekitarnya. Mereka juga dipercaya mempunyai kecerdasan emosional yang baik.

Sifat empati menjadi salah satu keunggulan yang sering dikaitkan dengan shio ini. Mereka disebut senang membantu orang lain tanpa selalu mengharapkan imbalan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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