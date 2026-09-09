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Lania Monica
Kamis, 10 September 2026 | 04.58 WIB

4 Weton yang Disebut Paling Hoki di September 2026, Ada yang Diramal Makin Dekat dengan Kesuksesan

Ilustrasi Ketiban Hoki dan Rezeki Berlimpah (drobotdean/magnific) - Image

Ilustrasi Ketiban Hoki dan Rezeki Berlimpah (drobotdean/magnific)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan yang menggabungkan hari dan pasaran ini juga kerap dikaitkan dengan karakter, peruntungan, rezeki, jodoh, hingga perjalanan kehidupan.

Memasuki September 2026, sejumlah weton disebut memiliki peruntungan yang cukup baik. Berdasarkan ramalan primbon Jawa, terdapat empat weton yang diprediksi memperoleh banyak peluang positif, mulai dari kondisi finansial yang lebih menjanjikan hingga kesehatan yang semakin membaik.

Bagi masyarakat yang masih memegang kepercayaan terhadap primbon, weton dianggap sebagai salah satu cara untuk membaca kecenderungan kehidupan seseorang. Perhitungan tersebut diyakini dapat menjadi gambaran mengenai energi dan peluang yang mungkin hadir pada periode tertentu.

Untuk September 2026, empat weton berikut disebut memiliki peluang mendapatkan perubahan positif. Rezeki yang sebelumnya terasa seret diramalkan mulai menemukan jalan, sementara persoalan yang sempat menghambat aktivitas perlahan dapat memperoleh solusi.

Melansir tayangan YouTube Pandawa Cirebon, berikut empat weton yang disebut memiliki peruntungan paling baik pada September 2026.

1. Senin Pon

Senin Pon memiliki jumlah neptu 11. Dalam ramalan yang beredar, weton ini disebut mempunyai peluang mengalami peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan selama September 2026.

Peruntungan finansial menjadi salah satu hal yang paling disorot. Mereka yang selama ini menghadapi persoalan ekonomi diramalkan mulai menemukan celah untuk memperbaiki keadaan.

Tidak hanya urusan materi, kondisi kesehatan Senin Pon juga disebut menunjukkan arah yang lebih positif. September dianggap sebagai momentum untuk menyelesaikan persoalan lama sekaligus membuka lembaran baru yang lebih baik.

Dengan peluang yang datang secara bertahap, pemilik weton Senin Pon disebut berpotensi menjalani bulan September dengan kondisi kehidupan yang lebih stabil.

2. Kamis Wage

Berikutnya adalah Kamis Wage yang mempunyai neptu 13. Weton ini dikenal dalam berbagai penafsiran primbon sebagai sosok yang memiliki semangat kerja, tekun, serta serius ketika mengejar tujuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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